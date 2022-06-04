Польше, Литве и Латвии предложили отправить советские памятники в Белоруссию

Витебские активисты предложили забрать у Польши, Литвы и Латвии памятники советским воинам

Витебской областной координационный совет общественных организаций и политических партий обратился к Польше, Литве и Латвии с предложением отправить в Белоруссию ненужные в их странах памятники советским воинам. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Памятники планируется отреставрировать и разместить в области.

«В нашей стране к братским захоронениям относятся как к святым местам. Мы умеем бережно сохранять историческую память и выносить из прошлого соответствующие уроки. Мы не воинственный — мы миролюбивый народ! И в отличие от европейских соседей умеем с должным уважением относиться к чужим реликвиям»,— заявил член областного координационного совета и председатель Витебской областной организации Либерально-демократической партии (ЛДПБ) Игорь Тепляков.

По словам Теплякова, некоторые страны Запада «вместо здравых и логичных подходов отдают предпочтение показательной недружественной риторике и холодному расчету в угоду своим давним колониальным амбициям и решению финансовых вопросов».

Он также выразил сомнения в том, что руководство соседних стран пойдет навстречу активистам из-за недружественных настроений, однако понадеялся, что «не все человеческое у чиновников ушло в небытие».

В Польше, Литве и Латвии регулярно инициируется демонтаж памятников советским солдатам. Кроме того, монументы периодически повреждаются, либо на них наносятся различные эмблемы и изображения, в том числе нацистские. Следственный комитет России неоднократно обращал внимание на осквернение мемориалов, в некоторых случаях возбуждались уголовные дела.