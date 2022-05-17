СКР возбудил дела о повреждении памятников советским солдатам в Литве и Словакии

СК возбудил дела после появления свастики и эмблемы «Азова» на памятниках советским воинам

Российские следователи возбудили дела после повреждения памятников советским солдатам в Литве и Словакии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, 13 мая в городе Пиештяны кто-то нанес эмблему украинского батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) на памятник советским воинам, погибшим при освобождении Словакии от немецко-фашистских захватчиков. 15 мая в деревне Бубяй неизвестные нарисовали нацистскую свастику на мемориале, установленном на воинском кладбище в месте захоронения более 700 солдат и офицеров Красной армии. Среди них — пять Героев Советского Союза, павших в 1944 году при освобождении Литвы от фашизма.

В СКР отметили, что действия злоумышленников были направлены против интересов России в сфере сохранения памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Сейчас правоохранители устанавливают личности причастных к осквернению памятников для привлечения их к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд арестовал россиянина, который нарисовал свастику на памятнике писателю-революционеру Николаю Чернышевскому. В тот же день этот мужчина нарисовал свастику на остановке общественного транспорта. Суд оштрафовал его на тысячу рублей за публичное демонстрирование нацистской символики.