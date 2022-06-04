Задержан подозреваемый в убийстве дочери замминистра строительства Подмосковья

Baza: подозреваемый в убийстве дочери замминистра строительства Подмосковья задержан

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 17-летней дочери замминистра строительства Подмосковья Марата Сибатулина. Об этом сообщает издание Baza.

Подозреваемого Кирилла Юрчикова везут на допрос в Следственный комитет (СК). По информации издания, он из ревности зарезал Еву Сибатулину в заброшенном доме во время прогулки, поскольку она хотела его бросить.

По данным Telegram-канала Shot, в Немчиновский отдел полиции позвонил отчим Кирилла и сообщил, что привезет его сам в отдел из больницы имени Юдина. У молодого человека ушиб руки.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье была найдена убитой дочь заместителя министра по строительству Московской области Марата Сибатуллина. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства несовершеннолетней. Как сообщала «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий, прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела.