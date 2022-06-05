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Емельяненко высказался о последнем поединке в карьере

Федор Емельяненко выразил надежду, что подерется с Райаном Бэйдером в последнем бою

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко высказался о последнем поединке в карьере. Он стал гостем эфира Okko MMA.

45-летний тяжеловес выразил надежду, что вновь встретится в клетке с американцем Райаном Бэйдером. По мнению Емельяненк, наиболее вероятным местом проведения боя является арена «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

В том же интервью Емельяненко прокомментировал отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Боец отметил, что ждет от недружественных стран изменения позиции.

В декабре 2019-го Емельяненко потерпел поражение от Бэйдера в финале Гран-при тяжеловесов в Bellator. Американец нокаутировал ветерана Pride в первом раунде. После неудачи Емельяненко одержал победы над Куинтоном Джексоном и Тимоти Джонсоном. Оба раза Емельяненко зазканчивал поединки досрочно.

Николай Костюков
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