Федор Емельяненко высказался об отстранении российских спортсменов
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением об отстранении российских спортсменов. Он стал гостем эфира Okko MMA.
45-летний тяжеловес выразил надежду, что санкции против отечественного спорта не будут вечными. По мнению Емельяненко, международные чемпионаты без российских спортсменов стали неполноценными.
Вместе с этим боец Bellator подчеркнул, что России необходимо приспосабливаться к новым реалиям — общаться с дружественными странами. «Надеемся, что наложившие санкции страны одумаются. Поймут, что без России никак», — заключил Емельяненко.
2 марта стало известно, что Международная федерация смешанных боевых искусств (IMMAF) отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Таким образом, российские бойцы не смогли принять участие в Суперкубке MMA, который прошел в Бахрейне.
В профессиональных лигах российские бойцы не столкнулись с дискриминацией. В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) выразили стремление в организации поединков с участием представителей России. В частности, тяжеловес Александр Волков дважды возглавил турнир UFC с марта.