Федор Емельяненко высказался об отстранении российских спортсменов

Федор Емельяненко выразил надежду, что санкции против российского спорта не будут вечными

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением об отстранении российских спортсменов. Он стал гостем эфира Okko MMA.

45-летний тяжеловес выразил надежду, что санкции против отечественного спорта не будут вечными. По мнению Емельяненко, международные чемпионаты без российских спортсменов стали неполноценными.

Вместе с этим боец Bellator подчеркнул, что России необходимо приспосабливаться к новым реалиям — общаться с дружественными странами. «Надеемся, что наложившие санкции страны одумаются. Поймут, что без России никак», — заключил Емельяненко.

2 марта стало известно, что Международная федерация смешанных боевых искусств (IMMAF) отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Таким образом, российские бойцы не смогли принять участие в Суперкубке MMA, который прошел в Бахрейне.

В профессиональных лигах российские бойцы не столкнулись с дискриминацией. В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) выразили стремление в организации поединков с участием представителей России. В частности, тяжеловес Александр Волков дважды возглавил турнир UFC с марта.