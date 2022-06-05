В Крыму неизвестные подожгли административное здание

В Крыму в администрацию поселка Пушкино неизвестные бросили бутылку с горючей смесью

В Крыму неизвестные подожгли здание администрации сельского поселения Пушкино. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, в административное здание бросили бутылку с зажигательной смесью, после чего в помещении для заседания депутатов произошел пожар.

Возгорание было оперативно ликвидировано, и серьезных повреждений удалось избежать. Пострадавших в результате нападения не нет.

Похожий инцидент произошел в Симферополе на улице Сельвинского — там неизвестный попытался поджечь военкомат. Военкоматы также пытались поджечь в Рязанской области и Череповце.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах Крыма ввели желтый уровень террористической угрозы.