В Крыму попытались поджечь военкомат

В Симферополе на улице Сельвинского неизвестный попытался поджечь военкомат

В Симферополе на улице Сельвинского неизвестный попытался поджечь военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, злоумышленник перелез через забор на территорию военкомата в Крыму и кинул бутылку с горючей смесью в окно, но она разбилась о решетку. Здание не загорелось, а неизвестный скрылся.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 28 мая. Следователи ищут злоумышленника.

Ранее военкомат попытались поджечь в Рязанской области. Неизвестные хотели поджечь дверь и оконную раму здания, однако огонь не распространился.

До этого подобный инцидент произошел в Череповце. Как рассказал мэр города Вадим Германов, двое 16-летних подростков не смогли поджечь военкомат, так как их подвела меткость и сила. Несовершеннолетние перепутали окна и бросали коктейли Молотова в здание местного Росреестра, они также не смоли пробить стеклопакет.