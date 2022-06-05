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Американский журнал призвал власти США подтолкнуть Зеленского к миру с Россией

В США призвали президента Украины Зеленского завершить конфликт на условиях России

Фото: Umit Bektas / Reuters

Ситуацию на Украине нужно разрешить мирным путем на российских условиях, и властям США следует подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к этому решению. Такой призыв обозревателя Фрэнка Говарда опубликовало American Thinker.

«США должны оказать сильное давление на президента Зеленского, чтобы он согласился на урегулирование и позволил русскоязычным районам на юге и востоке Украины отделиться и остаться под контролем России», — говорится в материале.

Автор считает, что при наилучшем исходе событий и завершении конфликта Украина по итогам будущих переговоров сможет остаться нейтральной в политическом противостоянии Запада и России. Подобный шаг защитит национальные интересы последней.

По этой же причине, по мнению Говарда, нужно прекратить поставлять Киеву вооружение, поскольку это может угрожать безопасности территории России.

Ранее сообщалось, что Зеленский усилил охрану из-за страха покушения. Информацию об этом опубликовал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

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Варвара Кошечкина
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