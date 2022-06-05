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Экс-депутат Рады заявил об усилении охраны Зеленского

Бывший депутат Рады Кива заявил об усилении охраны Зеленского из-за страха покушения

Фото: Gleb Garanich

Президент Украины Владимир Зеленский усилил охрану из-за страха покушения. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале.

«Зеленский опасается ликвидации со стороны спецслужб стран союзников, которые начали говорить о провале и проигрыше Украины и о том, что эту войну нужно заканчивать», — написал экс-депутат. По его словам, украинский президент боится «не ударов русских ракет, а покушения украинских военных».

Кива отметил, что Зеленского «загоняют в угол».

Ранее политолог Владимир Корнилов выразил мнение, что Зеленский и власти страны проявляют безразличие к собственному народу. Наглядным примером, указал он, являются действия Киева в отношении территорий, которые власти до сих пор считают своими.

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Алина Гончарова
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