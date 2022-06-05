Суд арестовал бывшего зампреда отделения партии «Родина» по делу о взятке

Суд арестовал экс-зампреда приморского отделения партии «Родина» Мильвита по делу о взятке

Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал на два месяца бывшего заместителя председателя регионального отделения партии «Родина» Сергея Мильвита, которого подозревают в посредничестве во взяточничестве. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

По версии следствия, Мильвит получил от руководителя строительной компании взятку в особо крупном размере для дальнейшей передачи должностным лицам. Краевая прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела.

Ранее сообщалось, что за взятку в размере 130 тысяч рублей задержали главного архитектора Альметьевска Антона Севастьянова. По данным МВД Татарстана, в 2020 году он предложил директору одной из фирм согласовать эскизный проект строящегося офисного здания по улице Тюленина. Был заключен фиктивный договор на оказание архитектурных услуг для того, чтобы передача денег выглядела законной. Позже преступную схему распознали сотрудники отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике.