Главного архитектора Альметьевска задержали за взятку

Главный архитектор Альметьевска задержан за взятку в размере 130 тысяч рублей

Главного архитектора Альметьевска Антона Севастьянова задержали за взятку в размере 130 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

По данным ведомства, в 2020 году фигурант предложил директору одной из фирм передать ему 130 тысяч рублей. За эту сумму архитектор согласовал эскизный проект строящегося офисного здания по улице Тюленина в Альметьевске. Был заключен фиктивный договор на оказание архитектурных услуг для того, чтобы передача денег выглядела законной. Позже преступную схему распознали сотрудники отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике. Сейчас архитектор задержан, вскоре будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что судебная коллегия отказалась отменить приговор осужденному за взятки бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову.