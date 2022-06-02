Суд отказал бывшему главе Марий Эл Маркелову в жалобе на приговор

Бывшему главе Марий Эл Маркелову отказались отменить приговор — судебная коллегия по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции не отреагировала на его просьбу прекратить уголовное дело в отношении него в связи отсутствием составов преступлений. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, судебная коллегия не нашла оснований для удовлетворения кассационных жалоб, отмены или изменения вступивших в законную силу судебных решений в отношении Маркелова. Таким образом вынесенный ему ранее приговор за коррупцию — 13 лет колонии строгого режима, штраф в 235 миллионов рублей, лишение госнаград — остался в силе.

Ранее сообщалось, что Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал бывшего главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки. На процессе судья отметил, что Маркелов, являясь должностным лицом, получил взятку в виде денег через посредника. Гособвинитель попросил приговорить фигуранта к 17 годам лишения свободы.

Позиция следствия такова: глава Марий Эл получил через доверенное лицо более 235 миллионов рублей взамен за свое покровительство и помощь в получении средств господдержки. Предполагаемый взяткодатель — владелец «Птицефабрики Акашевская» Николай Криваш скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. Леонид Маркелов возглавлял регион с 2001 года в течение 17 лет.