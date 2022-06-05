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Спорт

Названы сроки возобновления футбольных турниров на Украине

Глава УАФ Павелко заявил, что футбольные турниры на Украине возобновят в августе

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Футбольные турниры на Украине должны возобновиться в августе. Такие сроки AP News назвал глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

По словам функционера, решение было принято совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Футбольные соревнования будут проходить на всех уровнях. Это премьер-лига, первый и второй профессиональные дивизионы, а также женский чемпионат», — заявил Павелко.

Глава УАФ также рассказал, что считает футбол отличным способом для людей отвлечься от происходящего в стране. По мнению Павелко, многие на Украине сейчас находятся в тяжелом психологическом состоянии.

Чемпионат Украины по футболу был приостановлен 24 февраля. Решение объяснялось введением в стране военного положения.

Алексей Гусев
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