Названы сроки возобновления футбольных турниров на Украине
Глава УАФ Павелко заявил, что футбольные турниры на Украине возобновят в августе
Футбольные турниры на Украине должны возобновиться в августе. Такие сроки AP News назвал глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.
По словам функционера, решение было принято совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Футбольные соревнования будут проходить на всех уровнях. Это премьер-лига, первый и второй профессиональные дивизионы, а также женский чемпионат», — заявил Павелко.
Глава УАФ также рассказал, что считает футбол отличным способом для людей отвлечься от происходящего в стране. По мнению Павелко, многие на Украине сейчас находятся в тяжелом психологическом состоянии.
Чемпионат Украины по футболу был приостановлен 24 февраля. Решение объяснялось введением в стране военного положения.