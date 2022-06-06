В Британии стартовал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей с участием 70 компаний

В Британии стартовал крупнейший в мире эксперимент с четырехдневной рабочей неделей, в котором принимают участие 3300 сотрудников из 70 компаний. Об этом сообщает CNN.

Эксперимент проводится некоммерческой организацией 4 Day Week Global и поисковым центром Anatomy в партнерстве с исследователями из Кембриджского и Оксфордского колледжей. В ходе исследования работники будут получать полную заработную плату и работать только четыре дня в неделю при обещании показывать 100-процентную производительность.

Исследователи измерят влияние нового режима работы на уровень производительности, гендерное равенство, окружающую среду, а также на благосостояние работников. «По мере того, как мы выходим из пандемии, все больше и больше компаний осознают, что новым рубежом конкуренции является качество жизни и что сокращение рабочего времени, ориентированное на результат, является средством, обеспечивающим конкурентное преимущество», — сказал генеральный директор 4 Day Week Global Джо О'Коннор.

В начале мая в России глава комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отверг необходимость вводить четырехдневную рабочую неделю в стране. По мнению Нилова, регулировать рабочую неделю законодательно сейчас не нужно. «Рынок труда сам придет к тому, чтобы люди, исходя из имеющихся возможностей, решений, развития искусственного интеллекта, робототехники, стали меньше трудиться и больше времени тратить на себя», — заявил он.

7 апреля сообщалось, что идею перехода на четырехдневку поддерживают почти половина россиян (48 процентов), но большинство компаний (87 процентов) не хотят ее рассматривать. Каждый третий (32 процента) выступает против сокращения рабочей недели, боясь снижения доходов. При этом сторонниками четырехдневки чаще являются люди в возрасте до 34 лет и россияне с доходом от 50 до 80 тысяч рублей.