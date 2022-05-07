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В Госдуме отвергли необходимость вводить четырехдневную рабочую неделю

Депутат Госдумы Нилов отверг необходимость вводить в России четырехдневную рабочую неделю

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отверг необходимость вводить в России четырехдневную рабочую неделю. По его мнению, рынок труда придет к этому сам, сообщает Ura.ru.

По мнению Нилова, регулировать рабочую неделю законодательно сейчас не нужно. «Рынок труда сам придет к тому, чтобы люди, исходя из имеющихся возможностей, решений, развития искусственного интеллекта, робототехники, стали меньше трудиться и больше времени тратить на себя», — заявил он.

Что-то менять и насаждать новые правила сейчас не стоит, считает депутат — это, уверен он, может быть опасно и сделает только хуже.

Депутат считает, что компании должны сами выстраивать формат рабочей недели. «Если в организации люди готовы и могут меньше работать, при этом не теряя в заработной плате и не снижая производительность труда, то можно вместо пятидневной недели сделать четырехдневную. У нас есть те, кто работает удаленно, перераспределяет свое время так, что в итоге то, что они делают в офисе за пять дней, дома делают за четыре», — рассказал Нилов.

Согласно опросу SuperJob, идею перехода на четырехдневку поддерживает почти половина россиян (48 процентов), но большинство компаний (87 процентов) не хотят ее рассматривать. При этом каждый третий житель страны (32 процента) выступает против сокращения рабочей недели, боясь снижения доходов.

По мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной, сокращение рабочей недели в России негативно повлияет на производительность труда.

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Алевтина Запольская
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