Крупнейший агрегатор данных о санкциях перестал сотрудничать с банками из России

Сервис Dow Jones перестал сотрудничать с двумя российскими банками

Крупнейший агрегатор данных о введенных санкциях Risk & Compliance от компании Dow Jones перестал сотрудничать с двумя российскими банками, не находящимися под санкциями, сообщили РБК источники в кредитных организациях. Без списков агрегатора им придется вручную мониторить введенные по всему миру ограничения, что снизит качество отслеживания и повысит риски введения санкций в отношении самих банков.

Источник из российского банка из топ-50 рассказал изданию, что компания расторгла с ними контракт с 31 мая, уведомив об этом за неделю. «Эти списки — это не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы, как правило, это не одна система, это дорогостоящие вещи и трудозатратные. И, по сути, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список», — заявил собеседник РБК.

По его словам, все крупные кредитные организации России работали с Dow Jones. Другой источник в системно значимом банке заявил, что с его организацией разорвали соглашение 1 июня. Помимо Dow Jones крупными поставщиками комплаенс-информации является Refinitiv (сервис World-Check) и LexisNexis (сервис WorldCompliance), рассказал руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин. Первая предупредила об уходе с российского рынка еще 16 марта, вторая подобных заявлений не делала, но осудила спецоперацию.

«Принцип этих баз данных очень прост — они, как пылесосы, собирают по открытым источникам информацию. В первую очередь это санкционные списки, это информация о возбужденных уголовных делах, списки от регуляторов, списки террористов», — уточнил Гландин. На основе этой информации комплаенс-подразделения банков принимают решения — открывать счет потенциальному клиенту или не открывать, закрывать ли его при попадании клиента в те или иные списки.

«Если банки лишатся возможности оперативно проверять клиентов с помощью баз данных, они рискуют сами попасть под санкции, в том числе вторичные, если нарушат те или иные ограничения», — добавил Гландин, уточнив, что более значимым риском являются штрафы. По его мнению, комплаенс позволяет малой ценой застраховать банк от больших рисков. Потеря возможности получать данные от западных провайдеров санкционных списков увеличивает риски для банков, согласился партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.

В конце марта информационное агентство Bloomberg также приняло решение отключить российских пользователей от своих терминалов. В первую очередь оно затронуло банки. Оформить новые заявки на подключение к терминалу Bloomberg из России в данный момент невозможно.

