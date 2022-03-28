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Россию отключат от терминалов Bloomberg

Агентство Bloomberg решило отключить российских пользователей от своих терминалов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Информационное агентство Bloomberg приняло решение отключить российских пользователей от своих терминалов, пишет РБК. В первую очередь оно затронет российские банки.

Отключение, по словам собеседника издания из числа сотрудников Bloomberg, произойдет 3 апреля. При этом российских пользователей терминала агентства пока оповестили лишь устно. Когда и как это будет сделано юридически, пока неизвестно.

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По другим данным, оповещение произойдет днем 28 марта по московскому времени. При этом отмечается, что профессиональные участники рынка ценных бумаг, до сих пор не попавшие под западные санкции, не получали уведомлений об отключении от терминалов.

Оформить новые заявки на подключение к терминалу Bloomberg из России в данный момент невозможно. Ранее об отключении российских пользователей объявил конкурент Bloomberg — британо-американский поставщик биржевых данных Refinitiv.

По мнению собеседников издания Frank Media, в случае полного отключения России от Bloomberg отечественные участники фондового рынка смогут пользоваться российскими аналогами, в частности, терминалами сервиса Cbonds, агентства «Интерфакс» и Московской биржи — но только при условии, что те смогут получать доступ к данным в обход Bloomberg и Refinitiv.

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Платон Щукин
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