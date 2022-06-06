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Стало известно о возможном назначении Делимханова первым замглавы комитета ГД

Пост первого замглавы комитета ГД по безопасности может занять депутат от Чечни Делимханов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Депутат от Чечни Адам Делимханов может стать первым замглавы комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Проект постановления об избрании Делимханова на данный пост был внесен на рассмотрение палаты Комиссией Госдумы по регламенту. О возможном назначении политика стало известно из текста документа, размещенного в электронной базе в понедельник, 6 июня.

«Избрать депутата Государственной Думы Делимханова Адама Султановича первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову за участие в специальной военной операции на Украине.

В марте 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров доложил о прибытии его соратника Адама Делимханова в зону проведения спецоперации России на Украине. По его словам, депутат Госдумы не стал «отсиживаться в стороне», политик решил лично пожелать чеченским бойцам удачи в их миссии.

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Варвара Кошечкина
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