Стало известно о возможном назначении Делимханова первым замглавы комитета ГД

Пост первого замглавы комитета ГД по безопасности может занять депутат от Чечни Делимханов

Депутат от Чечни Адам Делимханов может стать первым замглавы комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Проект постановления об избрании Делимханова на данный пост был внесен на рассмотрение палаты Комиссией Госдумы по регламенту. О возможном назначении политика стало известно из текста документа, размещенного в электронной базе в понедельник, 6 июня.

«Избрать депутата Государственной Думы Делимханова Адама Султановича первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову за участие в специальной военной операции на Украине.

В марте 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров доложил о прибытии его соратника Адама Делимханова в зону проведения спецоперации России на Украине. По его словам, депутат Госдумы не стал «отсиживаться в стороне», политик решил лично пожелать чеченским бойцам удачи в их миссии.