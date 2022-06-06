Проведена операция по пришиванию напечатанного на 3D-принтере уха

В 3DBio Therapeutics провели операцию по пришиванию напечатанного на 3D-принтере уха

Американские врачи из биотехнологической компании 3DBio Therapeutics провели реплантацию мужчине напечатанного на 3D-принтере уха. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Операцию по пришиванию уха осуществили пациенту с микротией (врожденное недоразвитие уха). Для этого специалисты сначала взяли собственные клетки мужчины из хрящевой ткани и на их основе, а также с применением биочернил из коллагена, напечатали новое ухо на принтере. Изначально имплантат находился в специальной биоразлагаемой оболочке, которая после успешной реплантации самостоятельно рассосалась. По мнению медиков, в пришитое ухо со временем прорастут нервы и оно сможет обрести чувствительность.

Эту технологию в дальнейшем планируют применять не только для ушей, но и других органов и конечностей, в которых есть хрящевые ткани.

В январе 2022 года американские врачи из медицинского центра университета штата Мэриленд впервые успешно пересадили сердце генетически модифицированной свиньи 57-летнему мужчине. В марте 2022 года пациент скончался.