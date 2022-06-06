Психологи перечислили способы научить ребенка спать отдельно от родителей

Психолог Григорович рассказала, что часто дети приходят спать к родителям из-за кошмаров

Психологи перечислили действенные способы, как научить ребенка в возрасте от года спать отдельно от родителей в своей кровати. Специалисты настаивают: как бы ни хотелось спать, оставлять ребенка с собой нельзя. Советами эксперты поделились в беседе с «Лентой.ру».

Почему дети любят спать с родителями?

По словам декана факультета психолого-педагогического образования Московского института психоанализа, доктора психологических наук Любови Григорович, дети могут приходить спать с родителями по нескольким причинам: чаще всего из-за ночных кошмаров и страхов, из-за нервного перевозбуждения. Также, по ее мнению, ребенок в ночное время или в утренние часы может стремиться оказаться в постели родителей из-за нехватки эмоционального контакта с ними. «Пытаясь поместить себя в интимное пространство взрослого мира, он хочет получить поддержку, наладить близкую связь и найти подтверждение того, что нужен, принимаем, он член семьи», — уточняет эксперт.

Григорович добавила, что часто детьми движет и любопытство. «Ему интересна эта часть взрослого мира. Возможно, у него уже сформировалось какое-то представление о том, что может происходить в этом пространстве, и он хотел бы стать свидетелем. Также причиной может стать месть, даже на бессознательном уровне. Пытаясь отомстить, чему-то помешать, он таким невинным образом начинает говорить, что страшно одному, видя, что родителям это не нравится».

«Маленькие дети любят спать с родителями, потому что совместный сон дает им чувство защищенности, — утверждает психолог сервиса «Теледоктор24» Наталья Чирикова. — Однако, подрастая, ребенок должен учиться спать в отдельной кроватке, а потом и в комнате. Когда это произойдет, каждая семья решает самостоятельно».

Психолог Вячеслав Донин отметил, что часто дети испытывают тревогу при переселении в детскую комнату, а на новом для него месте причиной плохого сна может стать даже шум с улицы или свет фонаря. «Развод родителей, переезд, поездка на море, смена школы, появление еще одного малыша могут привести в целом к беспокойному сну ребенка, — объяснил он. — Из-за этого он будет часто просыпаться ночью и перебираться в родительскую постель, чтобы успокоиться. Бывает, когда ребенок чувствует напряжение между родителями, он пытается сгладить ссору своим ночным приходом».

Как научить ребенка спать отдельно?

Психологи сходятся во мнении, что какие бы мотивы ни двигали ребенком, приходит время, когда он должен научиться спать в своей кровати. В процессе отучения сына или дочери от родительской спальни взрослые должны проявлять решимость, повторять попытки в случае возникновения трудностей, подчеркнули специалисты.

Чирикова советует менять условия засыпания постепенно. Сначала ребенка можно положить в кроватку рядом с постелью взрослых, при этом родители должны быть рядом до тех пор, пока он не заснет. Постепенно дистанция между родительской и детской кроватью будет увеличивается, но взрослый всегда должен оставаться рядом. Также родитель обязан успокаивать ребенка, если он проснулся ночью, но при этом стараться не забирать его в свою кровать. По словам специалиста, если потомок наотрез отказывается засыпать отдельно, его можно положить в постель к родителям, но на следующий вечер вновь уложить в свою кроватку.

Если ребенок уже разговаривает, то ему нужно объяснить, что он как большой будет спать отдельно. Если малыш уже ходит, и каждую ночь оказывается у родительской кровати, нужно отвести его обратно и побыть с ним рядом, пока не уснет Наталья Чирикова Психолог

Чирикова обратила особое внимание, что стыдить и ругать маленького члена семьи бессмысленно: он будет чувствовать себя несчастным и вряд ли сможет заснуть. Специалист посоветовала использовать сказки и игры, чтобы вдохновить ребенка на отдельный сон: «Вы можете разыграть ситуацию, когда герой (это может быть игрушка) будет теперь спать отдельно. Проговорите от лица игрушки страхи и опасения, утешьте его, позвольте ребенку побыть в роли игрушечного героя и также выразить свои страхи».

По словам специалиста, для успешного приучения малыша ко сну в отдельной кровати важно день за днем повторять одни и те же ритуалы: например, ужинать, играть, умываться, ложиться в кроватку, слушать сказку, засыпать, — всегда в одно и то же время. Также Чирикова советует не кормить ребенка, если он проснулся ночью, иначе такое поведение может закрепиться и прерывистый сон сохранится надолго.

Григорович советует класть с ребенком в его кроватку большую мягкую игрушку, так как она дает возможность соприкоснуться, обнять, прижаться. Главное, по ее словам, чтобы игрушка была тактильно приятна и нравилась ребенку. «На своих консультациях я даже предлагаю прийти с ребенком в магазин и выбрать игрушку на ощупь, с закрытыми глазами. Обычно вещами, которые выбирают самостоятельно, дети очень дорожат», — советует эксперт.

Психолог дала рекомендацию не закрывать дверь в комнату, не выключать ночник и оставить тихую спокойную музыку, если ребенок боится темноты.

Донин рекомендует родителям включить воображение. «Если ребенок боится какого-то персонажа или монстра, проведите защитный волшебный обряд над кроватью (можно посыпать сахарной пудрой, солью, мукой) или обрызгайте зельем (теплой водой), — говорит собеседник «Ленты.ру». — Вовлеките ребенка в этот ритуал и произнесите какое-нибудь заклинание. После этого скажите, что теперь никто не подберется к его кроватке. То же самое можно сделать с дверью. Также читайте ребенку побольше сказок, где добро побеждает зло».

Кроме того, психолог советует создать для ребенка максимально комфортные условия: проветривать комнату, закрывать жалюзи и так далее. Матрас и подушка должны быть максимально удобными, постельное белье приятным на ощупь, а пижама просторной.

Резюмируя все сказанное, эксперты добавили: главное — делать все не на своей территории, а в детской. Они подчеркнули, что родительская кровать — особое место в доме, территория взрослых, и ребенок должен это принять.

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