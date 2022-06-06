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В МАГАТЭ заявили о возможной подготовке к ядерному испытанию в КНДР

Генеральный директор МАГАТЭ Гросси заявил о возможной подготовке КНДР к ядерному испытанию

Фото: Globallookpress.com

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что КНДР может проводить подготовку к ядерному испытанию на полигоне в Пунгери. Об этом пишет РИА Новости.

«На ядерном полигоне в Пунгери мы заметили признаки того, что одна из штолен вновь открыта, возможно, в рамках подготовки к ядерному испытанию», — заявил он в ходе выступления перед Советом управляющих МАГАТЭ.

Гросси подчеркнул, что проведение ядерного испытания противоречит резолюции Совета Безопасности ООН и вызывает серьезную обеспокоенность.

Ранее сообщалось, что Южная Корея и США провели запуски ракет в ответ на последние испытания баллистических снарядов в КНДР.

Утром 5 июня Северная Корея запустила ракету в направлении Японского моря. В Японии допустили, что КНДР могла запустить ракеты с изменяемой траекторией полета.

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Варвара Кошечкина
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