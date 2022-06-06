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Спорт

Федун счел предрешенной судьбу чемпионства в РПЛ

Владелец «Спартака» Федун счел предрешенной судьбу чемпионства в РПЛ в прошлом сезоне

Фото: Stupnikov Alexander / Globallookpress.com

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун порассуждал о шансах команды стать чемпионом России в прошлом сезоне. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу красно-белых.

Функционер считает, что судьба титула была предрешена. «С самого начала было понятно, что в этой ситуации чемпионами нам не стать, поскольку весь чемпионат зациклен на чемпионстве одной команды», — заявил Федун.

Владелец «Спартака» не уточнил, о каком клубе идет речь. Он также добавил, что у красно-белых были шансы на победу в Кубке страны.

В сезоне-2021/2022 чемпионом России в четвертый раз подряд стал «Зенит». «Спартак» занял десятое место в РПЛ, повторив собственный антирекорд в первенствах страны. Петербургская команда опередила московскую на 27 очков.

29 мая красно-белые выиграли Кубок России. В финале спартаковцы со счетом 2:1 победили «Динамо».

Алексей Гусев
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