Федун счел предрешенной судьбу чемпионства в РПЛ
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун порассуждал о шансах команды стать чемпионом России в прошлом сезоне. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу красно-белых.
Функционер считает, что судьба титула была предрешена. «С самого начала было понятно, что в этой ситуации чемпионами нам не стать, поскольку весь чемпионат зациклен на чемпионстве одной команды», — заявил Федун.
Владелец «Спартака» не уточнил, о каком клубе идет речь. Он также добавил, что у красно-белых были шансы на победу в Кубке страны.
В сезоне-2021/2022 чемпионом России в четвертый раз подряд стал «Зенит». «Спартак» занял десятое место в РПЛ, повторив собственный антирекорд в первенствах страны. Петербургская команда опередила московскую на 27 очков.
29 мая красно-белые выиграли Кубок России. В финале спартаковцы со счетом 2:1 победили «Динамо».