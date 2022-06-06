Российская брогерша назвала простой способ борьбы с лишним весом

Блогерша Лена Миро назвала ходьбу эффективным способом борьбы с лишним весом

Популярная российская блогерша Лена Миро назвала простой способ борьбы с лишним весом. Мыслями на данную тему она поделилась в своем аккаунте на блог-платформе «Живой журнал».

По мнению пользовательницы сети, самым эффективным методом против лишних килограммов является ходьба. «Да, самая простая прогулка на свежем воздухе. Если, конечно, заниматься регулярно, правильно и следить за питанием», — рассказала она.

При этом автор материала отметила, что гулять нужно каждый день в интенсивном темпе не меньше часа. «Если устаете, сбавляйте темп, восстанавливайте дыхание, а затем снова идите быстрее», — посоветовала Миро.

В заключение инфлюенсер порекомендовала добавить к пешим прогулкам правильное питание, уменьшить порции блюд на треть и не есть на протяжении двух часов после ходьбы.

В мае российский диетолог Наталья Антонова назвала способ похудеть за месяц без вреда для здоровья. Специалистка заявила, что потеря не более одного килограмма в неделю или трех-четырех килограммов в месяц является нормой для худеющего человека. Однако при этом важно соблюдать режим ежедневной активности и отдыха, а именно, засыпать до 23 часов вечера и спать не менее семи часов.