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Спорт

«Фиорентина» захотела разорвать контракт с Кокориным

«Фиорентина» захотела разорвать контракт с Александром Кокориным

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Итальянская «Фиорентина» захотела разорвать контракт с российским нападающим Александром Кокориным. Об этом сообщает Viola News.

По информации источника, клуб ведет переговоры с форвардом, но они идут очень тяжело. Это связано с длительностью действующего соглашения и высокой зарплатой игрока. «Фиорентина» рассчитывает избавиться от россиянина, так как планирует пригласить другого нападающего.

24 мая агент Кокорина Тимофей Бердышев озвучил планы игрока на будущее. По его словам, 31-летний форвард сохранил стремление выступать в Италии.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах «фиалок» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Он присоединился к клубу в январе 2021-го, подписав контракт до 30 июня 2024 года.

Кокорин известен по выступлениям за «Спартак», «Сочи», «Зенит» и «Динамо». До 2017-го нападающий привлекался к играм за национальную команду. В составе сборной России он забил 12 голов в 47 матчах.

Алексей Гусев
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