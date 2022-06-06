Российская пловчиха рассказала о трудностях жизни в США

Российская пловчиха Денисенко рассказала о тяжелой адаптации после переезда в США

Российская пловчиха Александра Денисенко рассказала о трудностях жизни в США. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка заявила, что ей было тяжело адаптироваться к языку после переезда. «Первый месяц было трудно перестать переводить русские предложения на английский в своей голове», — поделилась она. Также Денисенко призналась, что американская еда намного слаще российской, поэтому ее тяжело есть.

Денисенко — призер чемпионата России по плаванию на короткой воде. В настоящее время спортсменка обучается в Гарварде и выступает за университетскую команду.

Ранее российский нападающий системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Максим Марушев назвал жизнь в США комфортной. «Кажется, многое у них устроено так, что жизнь идет как-то ровно и спокойно. Магазины на любой вкус, везде парковки, а не как в России, где негде парковаться и машины оставляют на дорогах», — сказал он. Хоккеист добавил, что за год в стране стал увереннее говорить на английском.