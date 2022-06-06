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Собчак сообщила о возвращении Маэстро Понасенкова в Россию

Телеведущая Собчак сообщила, что блогер Понасенков вернулся в Россию
Евгений Понасенков

Евгений Понасенков. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Историк, публицист и блогер Евгений Понасенков (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), также известный как Маэстро, вернулся в Россию. Об этом сообщила журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

По словам Собчак, в настоящий момент блогер находится в Москве. «Тем временем на Страстном бульваре сейчас в сопровождении двух молодых людей был замечен Маэстро и иностранный агент Евгений Понасенков: здоров, свеж, светел, в синем костюме и солнечных очках, кажется, абсолютно довольный жизнью», — написала она.

Сам Понасенков пока не прокомментировал эту информацию.

Об отъезде блогера из России стало известно 18 апреля. Утверждалось, что Понасенков отправился в Рим. Позднее историк в своем Telegram-канале подтвердил эту информацию. Он сообщил, что на протяжении последних 15 лет каждый апрель посещает Италию, и заверил, что в скором времени вернется в Россию.

Понасенкова внесли в реестр СМИ-иноагентов 1 апреля. Блогер, комментируя попадание в список, заявил, что будет оспаривать это решение в суде.

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Олег Давыдов
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