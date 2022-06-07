Женщина бросила высокооплачиваемую работу ради разговоров с умершими животными

Metro: жительница Филадельфии бросила работу юристом ради разговоров с умершими животными

Жительница американского города Филадельфия, штат Пенсильвания, бросила высокооплачиваемую работу ради разговоров с животными. Историю женщины публикует Metro.

В прошлом 33-летняя Никки Васконес работала юристом и получала 75 тысяч долларов в год. Стабильный заработок не приносил ей удовлетворения, и она мечтала о чем-то большем. «Я была так несчастна на своей прошлой работе, работала огромное количество часов, но не получала удовольствия и боялась что-то менять», — призналась Васконес.

Как утверждает американка, однажды она поняла, что может общаться с животными, в том числе с умершими. Сначала она бесплатно консультировала владельцев домашних животных, а потом решила зарабатывать на своем увлечении. За часовую консультацию она берет 350 долларов. Для того чтобы задать питомцу вопросы и получить на них ответы, Васконес берет его фотографию и находит тихое место. Затем она концентрируется на деталях изображения, в частности на глазах, и, как она считает, начинает общение.

«Нередко во время общения с животными у меня перед глазами мелькают образы или я слышу определенные фразы. Я не улавливаю их акцент или тембр голоса, но всегда чувствую их индивидуальность», — объяснила американка. Она добавила, что со временем научилась связываться с умершими питомцами и передавать их послания хозяевам.

По словам Васконес, все умершие животные, с которыми ей якобы довелось поговорить, ни о чем не жалели и ни на кого не держали зла. Одна кошка и вовсе поведала ей, что видела после того, как ослепла. Американка утверждает, что успела пообщаться и со своим псом Оди. Если ей верить, то собака считает ее лучшим человеком в своей жизни.

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