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Подо льдом Антарктиды обнаружили живые организмы

The Guardian: в Антарктиде подо льдом на глубине 500 метров заметили живых существ

Фото: Matt Palmer / Unsplash

Команда новозеландских ученых из университетов Веллингтона, Окленда и Отаго, а также из Национального института водных и атмосферных исследований обнаружила в Антарктиде подо льдом живую экосистему с организмами на глубине 500 метров. Об этом сообщает The Guardian.

В ходе исследовательских работ специалисты пробурили 500-метровый лед, под которым скрывалось устье реки. В какой-то момент ученые заметили целую группу небольших членистоногих существ, чья длина достигала пяти миллиметров. Более пристальное изучение выявило, что это, вероятно, амфиподы — маленькие животные, к которым также относятся омары, крабы и клещи.

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Елена Апазиди
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