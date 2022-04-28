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Раскрыта тайна сильнейших землетрясений в Антарктиде

Communications Earth & Environment: раскрыта причина сильнейших землетрясений Антарктиды

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Группа международных исследователей из Германии и Польши раскрыла тайну сильнейших землетрясений в Антарктиде. Выводы работы описаны в Communications Earth & Environment.

Серия из сильнейших за всю историю наблюдений антарктических землетрясений началась в августе 2020 года в области спящего подводного вулкана Орка (пролив Брансфилд, 900 метров над морским дном) и прекратилась спустя три месяца.

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Чтобы выяснить причину такой сильной сейсмической активности, ученые изучили данные двух сейсмических станций этого района. Они также исследовали информацию о смещении грунта в этой местности, которую удалось получить благодаря наземным станциям с GPS-трекерами и спутников с радарными изображениями Земли. Оказалось, что из-за смещения острова Кинг-Джорджа примерно на 11 сантиметров, что и привело к землетрясению. Послужила этому событию, предполагают ученые, магматическая интрузия.

В марте 2022 года международная команда специалистов из Португалии и Германии предложили новую геологическую модель, которая объясняет загадку движения тектонических плит Земли.

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Елена Апазиди
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