Раскрыта загадка движения тектонических плит Земли

Ученые Португалии и Германии создали точную модель возникновения зон субдукции на Земле

Международная группа ученых Португалии и Германии разработали новую геологическую модель, раскрывающую загадку движения тектонических плит Земли и объясняющую, откуда берутся новые зоны субдукции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Communications Earth & Environment.

Ключевую роль в движении тектонических плит играют зоны субдукции — границы между литосферными блоками, где один блок (чаще всего океаническая и более тяжелая кора) медленно подныривает под другой (окраину континента или островную дугу). Ученым уже известно, что различные геологические процессы в зонах субдукции могут приводить к появлению новых зон субдукции, однако до сих пор неизвестно, как именно это происходит.

Исследователи впервые создали трехмерную модель формирования зоны субдукции, которая учитывает множество факторов, включая силу притяжения Земли. Для этого был использован суперкомпьютер Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга (Германия), а также новый эффективный алгоритм, значительно сокращающий время вычислений, который в ином случае занял бы несколько недель или даже месяцев.

Результаты показывают, что погружение одной плиты под другую чаще всего начинает происходить с участием старых субдуцирующих плит, и новые зоны субдукции могут возникать на основе более древних зон без участия других внешних тектонических воздействий. Ученые также испытали модель на существующих зонах субдукции и выяснили, что Великое лиссабонское землетрясение 1755 года могло быть предвестником начала новой субдукции на Юго-западной континентальной окраине вблизи Португалии, что подтверждается имеющимися геологическими данными.