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Миру предрекли «темные века» из-за политики Запада против России

Автор GT Джонс предрек темные века из-за «технологического апартеида» Запада против России

Журналист Уильям Джонс заявил, что политика «технологического апартеида», которую Запад проводит в отношении России и Китая, приведет человечество в «темные века». Об этом он написал в материале для Global Times.

Обозреватель отметил стремление США обеспечить себе монополию на новейшие разработки и научные достижения. Вашингтон реализует такую политику, чтобы сохранить господство в мире. Подобную стратегию выдвигали в Британской империи еще в начале XX века.

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Марина Совина
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