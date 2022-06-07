Автор GT Джонс предрек темные века из-за «технологического апартеида» Запада против России

Журналист Уильям Джонс заявил, что политика «технологического апартеида», которую Запад проводит в отношении России и Китая, приведет человечество в «темные века». Об этом он написал в материале для Global Times.

Обозреватель отметил стремление США обеспечить себе монополию на новейшие разработки и научные достижения. Вашингтон реализует такую политику, чтобы сохранить господство в мире. Подобную стратегию выдвигали в Британской империи еще в начале XX века.