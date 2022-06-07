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Двух фанатов сборной Англии арестовали в Мюнхене за нацистские приветствия

Двух фанатов сборной Англии арестовали за нацистские приветствия перед игрой с Германией

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Перед матчем Лиги наций УЕФА между сборными Германии и Англии в Мюнхене произошло несколько конфликтов между болельщиками и местной полицией. Об этом сообщает Sky Sports.

Немецкие правоохранители в общей сложности арестовали семь человек. Среди них есть двое английских фанатов, демонстрировавших нацистские приветствия. Также арестованы один ударивший полицейского болельщик и один поклонник англичан, у которого обнаружили пиротехнику. По информации источника, все они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Игра состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене во вторник, 7 июня. Болельщикам сборной Англии выделено 3466 билетов.

В конце марта суд в Великобритании приговорил 19-летнего болельщика Джастина Ли Прайса к шести неделям тюрьмы за оскорбление темнокожего футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркуса Рэшфорда в соцсетях. Фанат признал вину.

Алексей Гусев
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