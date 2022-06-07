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Первый полет российского палубного беспилотника запланировали на 2025 год

Испытательный полет российского БПЛА палубного базирования запланировали на 2025 год

Фото: РИА Новости

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) палубного базирования совершит первый полет в 2025 году. Эскизное проектирование беспилотника начнется во второй половине 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Первый образец отечественного палубного беспилотника выполнит испытательный полет через три года. Серийное производство аппарата для ВМФ начнется в 2026 году», — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что проект планируют сдать в 2024-м, а в 2025-м будет выпущена рабочая конструкторская документация и начата подготовка к производству ударных и разведывательных беспилотников.

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24 декабря 2021

В феврале главный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин предположил, что строящиеся в России вертолетоносцы смогут нести беспилотники «Сириус».

Ранее в феврале в пресс-службе компании «Кронштадт» сообщили, что морская версия беспилотника «Сириус» сможет выполнять функции разведчика и спасательного средства.

В декабре 2021 года ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщал, что для Военно-морского флота России создают платформу, предназначенную для базирования беспилотников.

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Даниил Иринин
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