Российские вертолетоносцы смогут нести беспилотники «Сириус»

Строящиеся в России универсальные десантные корабли (УДК), которые также называют вертолетоносцами, смогут нести перспективные беспилотники. Беспилотные летательные аппараты (БЛА) «Сириус» способны взлетать с палубы УДК, предположил в беседе с ТАСС главный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин.

«Мы не знаем на сегодняшний день реальные характеристики тех новых кораблей-вертолетоносцев, которые строятся на судостроительном заводе в Керчи. Но можно предположить, что БЛА типа "Сириус" (той весовой категории и размерности) могут взлетать с палубы такого корабля», — сообщил он.

Литовкин отметил, что в настоящее время задачи перспективного беспилотника выполняют палубные вертолеты Ка-27 и Ка-32. По его словам, радиус действия беспилотников выше. Также они могут передавать информацию через спутник.

В феврале в компании «Кронштадт» сообщили, что морскую версию беспилотника «Сириус» смогут использовать для разведки и поисково-спасательных операций.

Ранее в том же месяце стало известно, что беспилотник «Орион» со спутниковой связью совершит первый полет в первом квартале 2022 года.

В январе гендиректор «Кронштадта» Сергей Богатиков сообщил, что первый полет БЛА «Сириус» состоится в мае.