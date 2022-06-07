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Минобороны заявило об уничтожении трех украинских С-300 и трех «Градов»

Минобороны отчиталось об уничтожении артиллерией трех РСЗО «Град» и трех ЗРК С-300 ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили три принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ) установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и три пусковых установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 в районе Краматорска. Об этом во вторник, 7 июня, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, также были поражены 39 пунктов управления, 47 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ и 426 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

В результате ударов ракетных войск и артиллерии уничтожено более 400 националистов, 10 единиц бронетехники и столько же специальных автомобилей, добавил представитель российского военного ведомства.

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Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса. 2 июня в Минобороны России анонсировали скорый переход к третьему этапу спецоперации, в ходе которого должен быть установлен контроль над Николаевской, Одесской и Харьковской областями Украины.

6 июня Конашенков заявил, что российские вооруженные силы завершают освобождение города Святогорск Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее российское военное ведомство показало на видео уничтожение скопления украинских танков высокоточными снарядами «Краснополь».

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Евгения Куликова
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