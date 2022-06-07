Минобороны показало видео уничтожения танков ВСУ снарядами «Краснополь»

МО РФ показало кадры уничтожения украинских танков высокоточными снарядами «Краснополь»

Минобороны России показало видео уничтожения скопления танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточными снарядами «Краснополь». Соответствующие кадры ведомство предоставило журналистам во вторник, 7 июня.

Представители министерства пояснили, что российские беспилотники обнаружили украинскую бронетехнику в районе лесополосы.

«После получения координат целей и данных разведки батарея 152-миллиметровых самоходных орудий "Мста-С" нанесла удар высокоточными боеприпасами по скоплению танков противника», — заявили в Минобороны.

В российском военном ведомстве отметили, что «Краснополь» относится к высокоточным боеприпасам, которые позволяют с высокой точностью поражать цели, в том числе малоразмерные. Огнем российской артиллерийской батареи украинские танки были уничтожены, подготовку к атаке удалось сорвать, подчеркнули в Минобороны.

Ранее министерство показало удары истребителей-бомбардировщиков Су-34 по объектам ВСУ.

Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса.