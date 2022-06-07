В Черногории назвали причину запрета пролета самолета Лаврова

Глава МИД Черногории Кривокапич: запрет пролета самолета Лаврова был неизбежным

Черногория выполняла взятые на себя обязательства, запрещая пролет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова для визита в Сербию, заявил глава МИД страны Ранко Кривокапич, пишет ТАСС.

По словам дипломата, Подгорица в связи с введением санкций против Москвы взяла на себя обязательства. «Черногория запретом на пролет самолета главы русской дипломатии Сергея Лаврова выполнила эти требования», — назвал причину министр. Кривокапич добавил, что это решение было неизбежно. Он отметил, что Лавров мог приехать в Сербию поездом, так как железнодорожное сообщение по маршруту Белград — Москва не запрещено.

Ранее стало известно, что три страны Балканского полуострова — Болгария, Северная Македония и Черногория — отказались предоставить свое воздушное пространство для самолета главы МИД России.

Санкции против России были приняты из-за специальной операции на Украине, которую российская армия проводит с 24 февраля.