Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Черногории назвали причину запрета пролета самолета Лаврова

Глава МИД Черногории Кривокапич: запрет пролета самолета Лаврова был неизбежным

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Черногория выполняла взятые на себя обязательства, запрещая пролет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова для визита в Сербию, заявил глава МИД страны Ранко Кривокапич, пишет ТАСС.

По словам дипломата, Подгорица в связи с введением санкций против Москвы взяла на себя обязательства. «Черногория запретом на пролет самолета главы русской дипломатии Сергея Лаврова выполнила эти требования», — назвал причину министр. Кривокапич добавил, что это решение было неизбежно. Он отметил, что Лавров мог приехать в Сербию поездом, так как железнодорожное сообщение по маршруту Белград — Москва не запрещено.

Материалы по теме:
«Настал час расплаты» Турция не пускает Финляндию и Швецию в НАТО. Что Эрдоган потребует в обмен на свое согласие?
«Настал час расплаты»Турция не пускает Финляндию и Швецию в НАТО. Что Эрдоган потребует в обмен на свое согласие?
23 мая 2022
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022

Ранее стало известно, что три страны Балканского полуострова — Болгария, Северная Македония и Черногория — отказались предоставить свое воздушное пространство для самолета главы МИД России.

Санкции против России были приняты из-за специальной операции на Украине, которую российская армия проводит с 24 февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Мелитополе заявили о подготовке к референдуму
Раскрыты подробности о выставке «Москва. Реальное» в Музее архитектуры
В Минобороны обвинили Киев в продовольственном терроризме против своего народа
В Минобороны заявили об обстреле ВСУ приграничных районов России оружием США
Психолог рассказал о способах борьбы с тревогой перед экзаменом
В Черногории назвали причину запрета пролета самолета Лаврова
В Крым отправили первую партию зерна из Запорожской области
В США задумали ограничить прибыль России от нефти
Украинцев призвали готовиться к самому сложному отопительному сезону в истории
Психолог дал совет сдающим ЕГЭ подросткам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.