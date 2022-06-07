Кадыров заявил о массированном наступлении в ЛНР

Глава Чечни Кадыров заявил о массированном наступлении на позиции ВСУ в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о массированном наступлении чеченских подразделений с формированиями армий России и Луганской народной республики (ЛНР) на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ЛНР. Об этом он рассказал в Telegram.

По словам главы республики, военные стали намного эффективнее уничтожать вражескую технику и оборонительные позиции ВСУ, используя новые тактические приемы.

Ранее Кадыров назвал условие для окончания специальной военной операции России на Украине. Боевые действия должны продолжаться до полной отмены антироссийских санкций со стороны Запада и публичных извинений недружественных стран, подчеркнул он.

6 июня глава республики сообщил об отправке из Грозного на Украину новой группы добровольцев. Это специалисты, прошедшие подготовку в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе, уточнил он. Кроме того, общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова оснастил их современным вооружением и экипировкой, отметил политик.