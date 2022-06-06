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Кадыров назвал условие для окончания спецоперации на Украине

Глава Чечни Кадыров заявил, что спецоперация должна длится до полной отмены санкций Запада

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал условие для окончания спецоперации на Украине. Соответствующее видеообращение он опубликовал в Telegram-канале.

По словам главы республики, боевые действия должны продолжаться до полной отмены антироссийских санкций со стороны Запада и публичных извинений недружественных стран.

«Война должна длится до тех пор, пока они все санкции не снимут и не принесут извинения. Война за добро, война за счастье людей. Воевать - это удовольствие, мы это удовольствие получаем. Как сказал Владимир Владимирович (Путин), мы как мученики умрем, а они сдохнут», — сказал Кадыров.

Ранее глава Чечни заявил об отправке из Грозного на Украину новой группы добровольцев. Это специалисты, которые прошли подготовку в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе, уточнил он. Кроме того, общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова оснастил их современным вооружением и экипировкой, добавил политик.

Марина Совина
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