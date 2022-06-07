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Спорт

Шубенков высказался о смене гражданства

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков заявил, что не хочет менять гражданство

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков порассуждал о возможной смене гражданства. Высказывание спортсмена приводит «Чемпионат.com».

По словам россиянина, он не хочет этого делать, так как его «и здесь неплохо кормят». «Да мне уже и годков-то немало, так что не светит от слова "совсем"», — заявил 31-летний спортсмен.

Шубенков также привел пример неудачного перехода легкоатлета в другую сборную. По словам россиянина, получение белорусского гражданства никак не помогло карьере его соотечественника Матвея Волкова, который выступает в прыжках с шестом.

В июле 2020 года Шубенков заявил, что не хотел бы менять спортивное гражданство, но категорическое «нет» он сказать тоже не может. «Эту дверь» легкоатлет пожелал оставить для себя открытой.

В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Российские спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе. В начале марта россиян полностью отстранили от турниров под эгидой IAAF.

Алексей Гусев
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