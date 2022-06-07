Основатель знаменитой компании купил роскошное поместье по рекордной цене

Основатель Rockstar Energy Расселл Уэйнер купил поместье в США за 39,6 миллиона долларов

Американский бизнесмен Расселл Уэйнер купил роскошное поместье в штате Юта. Основатель знаменитой компании по производству энергетических напитков Rockstar Energy заплатил за дом 39,6 миллиона долларов — сделка побила предыдущий ценовой рекорд в штате, уточняет The Wall Street Journal.

Поместье Monitor’s Rest («Отдых наблюдателя») находится в городе Парк-Сити. Оно стоит на склоне горы и предоставляет владельцу доступ к подходящему для катания на лыжах земельному участку в два гектара. Двухэтажный дом оснащен системой Home Wellness Intelligence Network, которая может регулировать освещение и качество воздуха.

Площадь жилья составляет 1,6 тысячи квадратных метров, в нем семь спален и десять ванных. Их дополняют гостиная с камином, столовая на 14 персон, кухня с высококачественным оборудованием, SPA-зона, комната для боулинга и баскетбольный зал. Интерьер отличается просторными помещениями с панорамными окнами и современным дизайном с большим количеством элементов из дерева. Территория снаружи включает в себя зону для отдыха с камином и несколько террас.

В декабре 2021 года в Юте предложили пожить в доме по мотивам фильма «Гринч — похититель Рождества». Арендовать стилизованную под жилье главного героя ленты недвижимость можно было за 19,57 доллара за ночь. Интерьер объекта в точности повторяет логово знаменитого персонажа, внутри есть музыкальная комната с органом Гринча и барабанная установка его единственного друга — пса Макса.