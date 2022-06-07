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Сапегу отправили в белорусскую колонию

Россиянку Софью Сапегу отправили отбывать наказание в гомельскую колонию

Фото: Leonid Scheglov / BelTA / Reuters

Осужденную в Белоруссии на шесть лет лишения свободы россиянку Софью Сапегу отправили отбывать наказание в колонию в Гомеле. Об этом правозащитный центр «Весна» сообщает в своем Telegram-канале.

Правозащитники заявили, что Сапегу отправили отбывать наказание в гомельскую женскую колонию №4. К своей публикации они также приложили почтовый адрес, по которому предложили отправлять девушке письма со словами поддержки.

6 мая Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Софью Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Россиянку обвинили в публикации в Telegram-канале данных белорусских силовиков, участвовавших в подавлении протестов в 2020 году. Ее также обязали выплатить 65,76 тысячи долларов в пользу потерпевших и 2,9 тысячи долларов в качестве пошлины в бюджет республики.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает возможным передать Сапегу России. При этом адвокат девушки Антон Гашинский оценил ее шансы на помилование как достаточно высокие.

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Алевтина Запольская
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