Шубенков удивился способности футболистов складывать слова в предложения

Сергей Шубенков рассказал, что Федор Смолов поменял его отношение к футболистам

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков рассказал о влиянии форварда «Динамо» и сборной России Федора Смолова на его отношение к футболистам. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Легкоатлет заявил, что посмотрел в YouTube шоу с участием игрока. «Я был приятно удивлен тем, что футболист способен слова в предложения складывать, если честно. С ними и разговаривать сложно, и посмотришь какое-нибудь флеш-интервью в перерыве матча, а там что-то нечленораздельное», — заявил Шубенков.

Россиянин также рассказал, что Смолов перевернул его впечатление о футболистах в целом. При этом он согласился с теми спортсменами, кто считает их зарплаты завышенными.

Шубенков трижды выигрывал золото на чемпионатах Европы и становился чемпионом мира. Россиянин известен по выступлениям в беге на 60 и 110 метров с барьерами.