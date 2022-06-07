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Шойгу заявил о возобновлении работы морского порта в Мариуполе

Глава Минообороны Шойгу заявил, что морской порт в Мариуполе принял первые грузовые суда

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Морской порт в Мариуполе принял первые грузовые суда. О возобновлении работы заявил во вторник, 7 июня, министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Глава ведомства подчеркнул, что российские военные завершили разминирование мариупольского морского порта. «Он функционирует в штатном режиме и принял первые грузовые суда», — уточнил Шойгу.

Российский министр заверил, что в Мариуполе продолжаются мероприятия по налаживанию мирной жизни населения.

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Ранее Минобороны показало на видео первый вышедший из порта Мариуполя сухогруз «Славутич».

В мае сообщалось, что территории порта в Мариуполе были разминированы специалистами Черноморского флота и инженерными войсками. Всего было обследовано 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов, указывали в российском военном ведомстве.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.

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Анна Щербакова
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