Минобороны показало первый вышедший из Мариуполя сухогруз

Минобороны показало на видео первый вышедший из порта Мариуполя сухогруз «Славутич»

Минобороны России показало на видео, как первый вышедший из порта Мариуполя сухогруз типа «Славутич». Кадры военное ведомство предоставило журналистам во вторник, 31 мая.

Уточняется, что судно сопровождают катера Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Ранее в мае стало известно, что территории порта в Мариуполе были разминированы специалистами Черноморского флота и инженерными войсками. Всего было обследовано 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны России.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили в Донецкой и Луганской народных республиках.