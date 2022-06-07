Объяснен механизм формирования долгой памяти страшных событий

Nature Communications: норадреналин объясняет механизм формирования долгой памяти страха

Команда нейробиологов из Школы науки и инженерии Университета Тулейна и Медицинской школы Университета Тафтса объяснила механизм формирования сохранения долгой памяти воспоминаний о страшных событиях, который происходит в миндалевидном теле — отделе мозга, отвечающем за эмоции. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications.

В ходе работы специалисты заметили, что нейромедиатор норадреналин, вырабатываемый в стрессовых ситуациях, облегчает отложение страшных воспоминаний в мозге, поскольку приводит его в состояние повышенного возбуждения. Это происходит благодаря стимуляции определенной группы ингибирующих нейронов в миндалевидном теле.

В мае 2022 года канадские исследователи из Университета Британской Колумбии впервые озвучили последствия транскраниальной магнитной стимуляции мозга для больных депрессивным расстройством. По их мнению, терапия благотворно воздействует на тех пациентов, у которых повышалась активность областей, ответственных за вознаграждение и эмоциональный контроль.