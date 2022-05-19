Раскрыты последствия магнитной стимуляции мозга

American Journal of Psychiatry: картированы изменения в мозге после магнитной стимуляции

Ученые Университета Британской Колумбии в Канаде впервые раскрыли последствия транскраниальной магнитной стимуляции мозга пациентов с большим депрессивным расстройством. Согласно выводам исследователей, опубликованным в журнале American Journal of Psychiatry, терапия особенно хорошо повлияла на тех пациентов, у которых наблюдалось резкое усиление активности областей, связанных с реакцией на вознаграждение и эмоциональным контролем.

Повторяющуюся транскраниальную магнитную стимуляцию (rTMS) используют для лечения депрессии в том случае, если никакие другие методы, в том числе прием лекарств, не являются эффективными. Так, подсчитано, что примерно 40 процентов людей с большим депрессивным расстройством являются невосприимчивыми к антидепрессантам. Во время сеанса лечения устройство помещают на кожу головы пациента, после чего подается магнитный импульс, стимулирующий нейроны дорсолатеральной префронтальной коры — области мозга, отвечающей за регуляцию настроения.

Хотя исследования доказали эффективность rTMS, механизмы влияния на мозг до сих пор до конца не изучены. В новом эксперименте ученые провели сеанс транскраниальной магнитной стимуляции (МРТ) 38 пациентам с терапевтически резистентной депрессией, одновременно сканируя мозг с помощью магнитно-резонансного томографа. Это позволило в реальном времени наблюдать, какие изменения происходили с нейронными связями во время процедуры, и картировать их.

Оказалось, что при стимуляции кроме дорсолатеральной префронтальной коры активируются несколько других областей мозга, которые задействованы во множестве других функций, от управления эмоциональными реакциями до памяти и моторики. После сеанса МРТ пациенты прошли четырехнедельный курс лечения rTMS, что помогло исследователям связать функциональные изменения в головном мозге, наблюдаемые ранее у конкретных людей, с вероятностью смягчения у них симптомов депрессии.

Нейровизуализация продемонстрировала, что у людей с большим депрессивным расстройством в мозге имеются аномалии, выражающиеся в нарушении связи между корой и подкорковыми областями, которые участвуют в реакции на вознаграждение и произвольном контроле эмоций. Улучшение состояния после лечения происходило прежде всего у тех пациентов, у которых rTMS резко усиливала связность между префронтальной корой и моторной, теменной и островковой корой, а также между боковыми областями таламуса. Все эти части мозга действуют как важные узлы нейронной сети, участвующей в эмоциональных реакциях и контроле.

Согласно одной из гипотез, большое депрессивное расстройство связано с нарушением нейропластичности, то есть способности нервной системы изменять свою структуру под действием жизненного опыта или восстанавливаться после травм. По мнению ученых, на rTMS реагировали пациенты, у которых был высок потенциал нейропластичности. Тем не менее изменения были кратковременными, и для более эффективного лечения могут потребоваться повторные или более длительные сеансы стимуляции.