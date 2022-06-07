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Сериал «Очень странные дела» собрал пять миллиардов минут просмотров за неделю

«Очень странные дела» собрали пять миллиардов минут просмотров и попали в топ-3 Netflix

Кадр: сериал «Очень странные дела»

Сериал «Очень странные дела» стал третьим проектом в истории стримингового сервиса Netflix, которому удалось собрать более пяти миллиардов минут просмотра за неделю. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные аналитической компании Nielsen.

В период с 23 по 29 мая общее время просмотра сериала «Очень странные дела» составило 5,1 миллиарда минут. Достичь таких высоких показателей ранее удавалось только двум проектам — криминальному мини-сериалу «Король тигров» (5,3 миллиарда минут) и драматическому сериалу «Озарк» (5,2 миллиарда минут).

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31 мая 2022

Из 5,1 миллиарда минут просмотра «Очень странных дел» четыре миллиарда минут пришлось на новый сезон сериала, который вышел на Netflix 27 мая.

«Очень странные дела» — американский сериал в жанре ужасов, созданный братьями Даффер. Сюжет разворачивается в 1980-х годах вокруг компании подростков, взявшихся за расследование загадочного исчезновения своего друга Уилла.

Ранее стало известно, что четвертый сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix по просмотрам.

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Дениза Мацаева
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