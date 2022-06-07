Сериал «Очень странные дела» собрал пять миллиардов минут просмотров за неделю

«Очень странные дела» собрали пять миллиардов минут просмотров и попали в топ-3 Netflix

Сериал «Очень странные дела» стал третьим проектом в истории стримингового сервиса Netflix, которому удалось собрать более пяти миллиардов минут просмотра за неделю. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные аналитической компании Nielsen.

В период с 23 по 29 мая общее время просмотра сериала «Очень странные дела» составило 5,1 миллиарда минут. Достичь таких высоких показателей ранее удавалось только двум проектам — криминальному мини-сериалу «Король тигров» (5,3 миллиарда минут) и драматическому сериалу «Озарк» (5,2 миллиарда минут).

Из 5,1 миллиарда минут просмотра «Очень странных дел» четыре миллиарда минут пришлось на новый сезон сериала, который вышел на Netflix 27 мая.

«Очень странные дела» — американский сериал в жанре ужасов, созданный братьями Даффер. Сюжет разворачивается в 1980-х годах вокруг компании подростков, взявшихся за расследование загадочного исчезновения своего друга Уилла.

Ранее стало известно, что четвертый сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix по просмотрам.