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В центре Петербурга нашли накрытое одеялом тело

В центре Петербурга на улице Константина Заслонова нашли накрытый одеялом труп мужчины

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В центре Санкт-Петербурга нашли тело мужчины, которое было накрыто одеялом. Об этом сообщает MK.RU.

По информации издания, труп обнаружили на улице Константина Заслонова. На вид погибшему мужчине 30-40 лет, специалисты не нашли внешних признаков насильственной смерти.

Тело направили в морг для установления причин гибели.

Накануне в промзоне на юго-востоке Москвы нашли тело мужчины на инвалидной коляске. Труп мужчины пролежал на улице восемь часов в теплую погоду, из-за чего начал деформироваться.

31 мая стало известно, что тело 14-летней школьницы полдня пролежало на козырьке подъезда жилого дома на улице Базовской на севере Москвы. В день трагедии девушка отправилась в торговый центр недалеко от дома, чтобы зарядить телефон. Оттуда девочка позвонила матери и в слезах сообщила, что рассталась с молодым человеком.

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Анастасия Шейкина
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