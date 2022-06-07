Встреча нижегородского школьника с его убийцей попала на видео

Школьник, которого зарезали в Нижнем Новгороде, накануне гибели общался со своим убийцей

Встреча 12-летнего школьника, зарезанного в подъезде в Нижнем Новгороде, и подозреваемого в его убийстве 13-летнего знакомого попала на видео. Запись с камеры домофона публикует Mash.

На кадрах видно, как мальчика, идущего вдоль дома, преследует высокий парень в черной маске. Возле подъезда потерпевший оглядывается и замечает фигуранта, они пожимают друг другу руки, что-то обсуждают и заходят вместе в подъезд. Когда дверь закрывается, раздаются громкие крики.

По версии следствия, вечером 6 июня в подъезде дома на улице Куйбышева Московского района города злоумышленник нанес потерпевшему смертельные удары и скрылся с места преступления. Личность причастного к убийству была установлена по горячим следам. Следователи выяснили, что между мальчиками были конфликты из-за того, что младший школьник якобы обижал старшего и не хотел с ним дружить.

Подозреваемого поместили в центр изоляции несовершеннолетних правонарушителей.

Ранее 7 июня стало известно об обнаружении тела мальчика в подъезде дома, жильцы видели, что за ним в подъезд заходил неизвестный мужчина.